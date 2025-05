Le Paris FC veut faire le coup Idrissa Gueye

Le Paris FC rêve aussi plus grand. Depuis le rachat du club par la famille Arnault, associé au groupe Red Bull, le club français est entré dans une nouvelle dimension. Cet été, une nouvelle étape très importante va d’ailleurs être franchie puisque le PFC va retrouver la Ligue 1 après une longue attente de 46 ans. Et les nouveaux propriétaires ne comptent pas faire figuration, eux qui ont un budget mercato compris entre 70 et 80 M€. Une belle enveloppe qui devrait leur permettre se montrer actifs lors du marché des transferts qui va officiellement débuter dans quelques jours.

Mais les dirigeants parisiens n’ont pas perdu de temps puisqu’ils ont avancé leurs pions sur plusieurs dossiers. Lucas Stassin et Gaëtan Perrin ont été approchés. Vendredi, nous vous avons aussi révélé en exclusivité que l’écurie française accélère pour tenter de s’offrir le très courtisé Promise David. Le nom du joueur de l’Union Saint-Gilloise a été cité récemment du côté du LOSC. Ce lundi, un nouveau nom est sorti du chapeau. Un joueur bien connu dans l’Hexagone et surtout dans la capitale puisqu’il a joué récemment au Paris Saint-Germain.

Idrissa Gueye de retour à Paris ?

Selon nos informations exclusives, le Paris FC a coché le nom d’Idrissa Gana Gueye. Âgé de 35 ans, le milieu de terrain avait défendu les couleurs des pensionnaires du Parc des Princes entre 2019 et 2022. Le temps pour lui de participer à 99 matches toutes compétitions confondues (4 buts) et de remporter 5 trophées dont 2 titres en Ligue 1. Il y a trois ans, il est finalement retourné à Everton, le club où il évoluait avant de signer à Paris. Cet été, le joueur, auteur de 40 apparitions toutes compétitions confondues (3 assists), arrive à un tournant de sa deuxième aventure chez les Toffees.

En effet, il sera en fin de contrat le 30 juin prochain et donc libre à compter du 1er juillet. Une occasion à saisir pour les clubs souhaitant mettre la main sur un milieu défensif disponible gratuitement (sans indemnités de transferts à payer, ndlr) et expérimenté. Ce qui n’a pas échappé au PFC, qui apprécie son profil mais aussi le fait qu’il connaisse parfaitement la Ligue 1 depuis ses passages au LOSC et au PSG. Il reste à savoir si le joueur est séduit par cette perspective, alors qu’on a évoqué une possible prolongation de son bail en Angleterre il y a quelques mois.