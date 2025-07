Canal+ et beIN Sports veulent saboter la chaîne Ligue 1+ !

Tic-tac, tic-tac… Le début de la nouvelle saison de Ligue 1 approche, avec ce choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille qui va inaugurer l’exercice 25/26 le 15 août prochain. Il faut dire qu’en coulisses, l’été a été chargé et animé, et que les travaux de la Ligue pour pouvoir diffuser les rencontres du championnat sont encore loin d’être terminés.

La LFP va ainsi lancer sa chaîne Ligue 1+, qui diffusera 8 des 9 rencontres du championnat de France, l’affiche restante étant propriété de beIN Sports. Le tout, pour 14,99 euros par mois avec engagement d’un an ou 19,99 euros mensuels sans engagement. Seulement, pour pouvoir distribuer et promouvoir son produit, la LFP comptait sur certains de ses diffuseurs historiques que sont Canal+ et beIN Sports. Mais ces derniers lui ont tourné le dos. Pire, ils semblent vouloir boycotter et ruiner le lancement de Ligue 1+.

beIN et Canal alliés contre la Ligue

C’est effectivement ce qu’indique le quotidien L’Equipe, précisant par exemple que beIN et Canal ont refusé de vendre des espaces publicitaires à la LFP pour promouvoir Ligue 1+. De quoi confirmer que les diffuseurs n’ont aucune intention de collaborer avec la ligue. Canal a aussi refusé de distribuer la plateforme qui diffusera les rencontres, ce que la ligue a d’ailleurs du mal à comprendre. Dans le même temps, Canal a aussi bloqué les départs de beaucoup de ses principaux visages que Ligue 1+ voulait recruter pour des rôles de journaliste et consultant.

Et de son côté, le groupe franco-qatarien veut aussi mettre des bâtons dans les roues de Ligue 1+. BeIN souhaite ainsi que la LFP supprime la restriction concernant le premier et deuxième choix une semaine sur deux, et souhaite avoir le premier choix chaque semaine, afin de pouvoir choisir les meilleures affiches (concernant principalement le PSG et l’OM). Et donc, porter préjudice à Ligue 1+ qui n’aurait jamais la meilleure affiche du week-end. Le fait de proposer beIN gratuitement à une partie des abonnés Canal+ pour un an va aussi dans ce sens, et les deux géants de l’audiovisuel travaillent main dans la main pour pourrir le projet Ligue 1+. Et tout ça ne fait que commencer…