Inter Milan : la renaissance du flop de l’OM Valentín Carboni affole toute l’Italie !

Valentín Carboni fait un retour remarqué à l’Inter Milan après un prêt difficile à l’Olympique de Marseille. Attendu comme une pépite prometteuse, son passage sur la Canebière a été miné par une grave blessure au genou après seulement quatre apparitions, l’empêchant de véritablement s’imposer dans l’effectif phocéen. Cette mésaventure aurait pu freiner irrémédiablement son ascension, mais le jeune international argentin a su faire preuve de résilience, retrouvant progressivement ses sensations à Milan sous la houlette du nouvel entraîneur, Cristian Chivu. Aligné pendant la Coupe du Monde des Clubs organisée aux États-Unis, Carboni a brillé de mille feux. Positionné en soutien des attaquants, il a fait preuve d’une vision de jeu exceptionnelle, de dribbles incisifs et d’une capacité à dicter le tempo offensif impressionnante pour son jeune âge. Son entente technique avec les cadres de l’équipe a été saluée, tout comme sa maturité tactique. En quelques matchs, il s’est imposé comme un joueur indiscutable et une des révélations du tournoi, attirant l’attention des observateurs du monde entier.

Entré en jeu contre Urawa Red Diamonds, la pépite italo-argentine a inscrit le but de la victoire (2-1) dans le temps additionnel. Cristian Chivu, justement, semble avoir trouvé en Carboni un véritable relais sur le terrain. Ancienne légende du club, le technicien roumain mise sur un football fluide et offensif, dans lequel Carboni s’épanouit pleinement. Sa progression, après des mois de doute, incarne parfaitement la dynamique nouvelle qui anime l’Inter : un club en mutation, qui redonne confiance à ses talents et construit sur la base d’un collectif soudé : «je parle beaucoup de Valentin, mais je pourrais aussi parler de Pio Esposito, Luis Henrique et Sucic. Je suis content pour Valentin car c’était son premier match après sa blessure aux ligaments croisés, il a travaillé dur pour récupérer et je suis heureux de le voir heureux», a déclaré l’entraîneur roumain. Pour Carboni, cette résurgence n’est pas qu’un simple retour : elle marque le début d’une nouvelle ère.

Carboni, la pépite attendue de Chivu !

La presse italienne, toujours exigeante avec les jeunes talents, s’est montrée dithyrambique. Les principaux quotidiens sportifs transalpins l’ont désigné comme le visage de la renaissance nerazzurra, soulignant son influence décisive sur le jeu collectif et sa capacité à faire la différence dans les moments-clés : «je suis très heureux de cette victoire méritée, dont nous avions besoin pour continuer à rêver en Coupe du Monde. Ces mois ont été très difficiles pour moi et je veux dédier ce but à ma famille et à ma compagne. Ce qui me motive à continuer, c’est simplement de jouer au football. J’étais un peu ému lorsque j’ai marqué, car j’ai beaucoup souffert. C’est une belle récompense pour moi, mais aussi pour l’équipe». Son retour à un haut niveau est perçu comme un symbole fort du projet de reconstruction initié par Chivu, qui mise sur la jeunesse, la technique et une identité de jeu moderne. La Gazzetta dello Sport écrit d’ailleurs à ce sujet les mots suivants : «dans le grand cœur de Chivu, il n’y a pas que Pio (Esposito, ndlr), mais aussi son autre chouchou, Valentin. D’autant plus lorsqu’il voit l’Argentin marquer, comme il l’avait fait avec la Primavera, championne du Scudetto, entraînée par le sélectionneur roumain en 2022-23».

Le journal Tuttosport poursuit : «il n’avait pas joué depuis octobre, il arrive avec de la personnalité. Il tente trop d’individualités, mais marque le but de la victoire du… mauvais pied, son droit». Pour étoffer sa renaissance, le natif de Buenos Aires n’hésite pas à prendre son compatriote et capitaine Lautaro Martinez comme exemple à suivre. Leur connexion s’est déjà faite ressentir : « Lautaro est un exemple et maintenant que je suis ici, je peux le voir de plus près, sa soif, sa méchanceté, au-delà de l’attaquant qu’il est. J’essaie de suivre sa mentalité. Mon objectif pour la Coupe du monde est de m’entraîner. Je continue ma récupération, qui n’est pas encore terminée », a conclu le numéro 45 des Nerazzurri. En marge de ses performances étincelantes lors de la Coupe du Monde des Clubs, Valentín Carboni symbolise le renouveau de l’Inter Milan à un moment charnière de son histoire. Son retour au premier plan après une saison plombée par les blessures et les doutes est aussi une victoire mentale, saluée par le staff et ses coéquipiers. Encore loin de son plafond, mais déjà incontournable, il semble bien déterminé à inscrire son nom dans la durée du côté de San Siro. Avec Chivu sur le banc et Carboni sur le terrain, l’Inter rêve à nouveau en grand.

