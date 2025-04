Will Still justifie son intervention à la télévision anglaise

Scène plutôt étonnante cette semaine sur le plateau de Sky Sports. Will Still a été invité par la chaîne anglaise pour quelques séances de tactiques, alors même qu’il dirigeait les entraînements du RC Lens dans la semaine, avant la réception d’Auxerre ce dimanche. En conférence de presse, il a expliqué avoir répondu à une invitation mais il n’en fallait plus pour réanimer certaines rumeurs l’envoyant en Angleterre dans un avenir proche, lui qui était courtisé par Sunderland la saison dernière.

«Ça me permet de travailler un peu mon anglais, de parler tactique en anglais. Je suis très ouvert. Je pense qu’il n’y a plus trop de secrets tactiques maintenant. Il y a tellement d’analystes que je n’ai pas grand-chose à cacher. Je préfère être ouvert d’esprit. C’était un honneur de partager ce temps d’analyse et ça met le club en avant aussi, assure le Belge. Mais ça ne veut absolument pas dire que je vais signer en Angleterre où je ne sais quoi. Il n’y a pas de doute à se faire là-dessus. Je suis en France et c’est très bien comme ça» termine-t-il le sourire en coin.