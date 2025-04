OL : le groupe pour affronter Rennes, avec Corentin Tolisso !

L’Olympique Lyonnais doit passer à autre chose. Après une terrible semaine marquée par l’élimination en Ligue Europa et la débâcle concédée à Saint-Etienne, les Gones reçoivent le Stade Rennais au Groupama Stadium. Si les Bretons n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison, les joueurs de Paulo Fonseca sont sous pression, puisqu’ils doivent à tout prix l’emporter pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Et à la veille de ce match, le groupe de l’OL est tombé.

Paulo Fonseca va donc pouvoir compter sur un groupe quasi au complet, avec notamment la présence de Corentin Tolisso. Le milieu de terrain avait dû quitter le derby dès la 25e minute à la suite d’une grosse semelle de Lucas Stassin, qui avait fait polémique. Paulo Fonseca avait pourtant assuré *«avoir beaucoup de doutes sur Corentin. On va voir si on a la possibilité de l’avoir avec nous. Je m’attends à ce qu’il soit forfait»*. Mais finalement, le leader lyonnais sera bien présent. Reste à savoir s’il pourra débuter contre Rennes, samedi soir (21h05).