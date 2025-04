OL : Paulo Fonseca a de gros doutes pour Corentin Tolisso

L’Olympique Lyonnais joue gros ce samedi. À l’occasion du match comptant pour la 31e journée de Ligue 1, les Gones reçoivent le Stade Rennais au Groupama Stadium. Si les Bretons n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison, les joueurs de Paulo Fonseca sont sous pression, puisqu’ils doivent à tout prix l’emporter pour prétendre à une qualification en Ligue des Champions l’an prochain. Mais pour cette affiche, le technicien portugais pourrait avoir à se passer de Corentin Tolisso.

La suite après cette publicité

Touché à la cheville après le tacle polémique de Lucas Stassin contre l’ASSE dimanche dernier, le milieu de terrain n’est visiblement toujours pas de retour à 100 %. En conférence de presse, Paulo Fonseca s’est même montré assez pessimiste quant au retour de son joueur : « on a beaucoup de doutes sur Corentin. On va voir jusqu’à vendredi, si on a la possibilité de l’avoir avec nous. Je m’attends à ce qu’il soit forfait. Il ne s’est pas entraîné collectivement, mais il veut aider l’équipe en ce moment, alors on va voir comment il est et s’il a la possibilité de s’entraîner, comment il se sent. On va parler tous ensemble, pour savoir si nous pouvons prendre des risques. » Une chose est sûre, l’intéressé espère être sur le pré demain soir au Groupama Stadium.