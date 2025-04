Panique totale au Real Madrid, Kevin De Bruyne va se venger de Manchester City

Le casse-tête de Carlo Ancelotti

À Madrid, l’optimisme n’est clairement pas de mise avant la finale de Coupe du Roi face au Barça. L’élimination face à Arsenal est encore dans toutes les têtes. Et en plus, Carlo Ancelotti doit composer avec de nouveaux blessés. Le journal AS évoque le «casse-tête» qui attend le Mister. De nombreuses incertitudes règnent. Valverde sera-t-il aligné en tant que latéral pour contrer Raphinha ? Un système en 4-4-2 sera-t-il utilisé pour apporter plus d’équilibre au milieu pour contrer Pedri ? Dans ce cas, Rodrygo sera-t-il sacrifié ? Enfin, la question sera de savoir comment contrer Lamine Yamal. Avec les blessures de Camavinga et d’Alaba, Ancelotti ne dispose plus que de la solution Fran Garcia puisque Ferland Mendy n’est pas au top physiquement. Comme le rapporte Sport, «Lamine Yamal fait trembler Ancelotti». Diminué, le Real Madrid ne part clairement pas favori dans cette finale.

Kevin de Bruyne ne fera pas de cadeau à City

Poussé vers la sortie par Manchester City, le Belge ne digère pas. Comme on vous l’a expliqué, KDB pourrait faire un sale coup à son club en restant en Premier League. Aston Villa est intéressé par ses services. Une trahison qui ne serait pas la dernière à en croire le Daily Mirror. Selon le tabloïd anglais, De Bruyne n’envisage pas de jouer la Coupe du Monde des Clubs avec Manchester City, qui compte pourtant sur lui. Le joueur de 33 ans ne veut pas risquer une blessure et compromettre un transfert vers un autre club. Il souhaite également prendre un repos important avant le début de la saison prochaine. Il va désormais s’entretenir avec ses dirigeants pour trouver un terrain d’entente. Une triste fin pour une légende des Skyblues.

Jamie Vardy, légende de Premier League

Après treize ans couronné de succès et notamment une Premier League remportée, Jamie Vardy a fait ses adieux. Pour autant, le serial buteur ne compte pas dire stop. Comme le placarde le Daily Express, il «veut toujours faire la fête». Comprendre ici qu’il se voit encore poursuivre sa carrière et en Premier League si possible. En attendant de trouver un point de chute, la presse anglaise rend hommage à Jamie Vardy et sa carrière pour le moins insolite. Arrivé sur le tard, l’Anglais aura marqué le championnat anglais par ses buts et aussi son style de vie qui semblait peu compatible au foot de haut niveau. The Times lui rend hommage avec cette photo où on le voit poser avec tous ses trophées. Le Daily Star met aussi en avant un joueur atypique à l’histoire touchante.