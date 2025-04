Real Madrid : la prolongation de Vinicius Jr déclenche une polémique avec Kylian Mbappé

La nouvelle est tombée hier et a été confirmée par l’ensemble de la presse madrilène. Après de longs mois à entretenir le suspense en raison d’une offre stratosphérique reçue d’Arabie saoudite (un contrat de 5 ans rémunéré à hauteur de 200 M€ par an), Vinicius Junior a choisi de prolonger au Real Madrid jusqu’en 2030. L’annonce du nouveau contrat du Brésilien est même imminente selon les médias locaux. À 24 ans, l’international auriverde a donc choisi de rester dans un championnat compétitif plutôt que de céder au milliard offert par les Saoudiens.

La suite après cette publicité

Sur le papier, la Casa Blanca ne peut que s’en réjouir. Vinicius Jr a gravi tous les échelons chez les Merengues et avec un bilan de 105 buts et 82 passes décisives en 312 matches (toutes compétitions confondues), il est incontestablement devenu le leader offensif du Real Madrid qui lui a fait gagner deux Ligues des Champions. Cependant, cette prolongation n’est pas perçue comme une bonne nouvelle par certains observateurs. À commencer par le journaliste Julio Pulido. Hier soir, au micro de la Cadena SER, il a tout simplement assuré que le champion d’Europe en titre avait fait une erreur en bridant son numéro 7.

Comment Mbappé va-t-il le prendre ?

« Je pense que Vinicius a raison de rester, ce serait une erreur de partir en Arabie saoudite à ce moment de sa carrière et à l’âge qu’il a. Mais je pense que le Real Madrid a tort, parce que le Madrid du futur ne repose pas sur Vinicius. Ce Vinicius qui se met en colère, qui s’énerve et qui devient de moins en moins important sur le terrain, pour moi. C’est là qu’émerge la figure de Mbappé. Et cette idée que j’ai est plus répandue qu’on ne le pense. J’entends de plus en plus de voix de madridistas qui en ont assez de la figure de Vinicius et de tout ce bruit ». En clair, les incessantes polémiques générées par le Brésilien sur le terrain (hors scandales racistes bien évidemment) commenceraient à en lasser plus d’un à Madrid.

La suite après cette publicité

Enfin, certains se demandent quels effets va avoir cette prolongation sur la relation entre Vinicius Jr et un Kylian Mbappé aux dents longues. « Il y a eu un problème de leadership : donner l’équipe à Vinicius ou à Mbappé ? Mbappé ne l’a pas prise, n’a pas su la prendre et cette prolongation rapproche Vinicius de ce statut de leader. Le tout sera de voir comment Mbappé l’intègre », a expliqué au média Miguel Martin Talavera. Vous l’aurez compris, même ce qui semble être une bonne nouvelle pour le Real Madrid génère déjà une polémique.