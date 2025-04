Real Madrid : prolongation imminente pour Vinicius Jr

Le dossier Vinicius Junior est en passe de connaître son épilogue. Jeune promesse brésilienne devenue star des Merengues (105 buts, 82 passes décisives en 311 matches), l’ailier gauche, dont le contrat court jusqu’en 2027, va bel et bien prolonger au Real Madrid. L’information est signée par la Cadena SER et confirmée par AS.

La suite après cette publicité

Le Brésilien, fortement courtisé par l’Arabie saoudite, a préféré rester dans un environnement plus compétitif que la SPL, et ce, malgré le contrat en or massif (1 milliard d’euros sur cinq ans) que lui proposaient les Saoudiens. « Vini » reste à Madrid où prolongera jusqu’en 2030 et devra plus que jamais trouver la bonne formule pour s’entendre avec Kylian Mbappé.