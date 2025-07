Real Madrid : le message de Kylian Mbappé après son retour

De retour sur les terrains après plusieurs semaines d’absence, Kylian Mbappé a signé un come-back remarqué avec le Real Madrid en entrant en jeu à la 68ème minute, lors de la Coupe du Monde des clubs, contribuant ainsi à la qualification pour les quarts de finale face à la Juventus (1-0). L’attaquant français, qui avait manqué les premiers matchs de la compétition en raison d’un souci gastrique, a retrouvé ses coéquipiers à l’occasion d’un match crucial, confirmant son importance dans le dispositif madrilène à l’approche des phases finales.

Sur son compte Instagram, Mbappé a partagé sa joie de retrouver la compétition et a tenu à saluer les supporters américains : « Les quarts de finale, on arrive. Tellement heureux de retrouver l’équipe après cette période difficile. Merci à tous les supporters de Miami pour leur soutien, je me suis senti tellement aimé ici. À bientôt à New York. ¡HalaMadrid! ». Un message fort, qui montre non seulement son attachement au club mais aussi sa reconnaissance envers les fans présents aux États-Unis. Le Real Madrid affrontera son prochain adversaire à New York, avec un Mbappé plus déterminé que jamais.