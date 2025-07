Real Madrid : Rodrygo aurait un gros problème de santé mentale

C’est le chaos total au Real Madrid. Humilié 4-0 par le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs, le club merengue est rentré en Espagne avec une sacrée gueule de bois. Les leaders Kylian Mbappé et Vinicius Junior agacent tout le monde, la défense madrilène est aux abois, Luka Modric a eu droit à des adieux trop tristes et Rodrygo est en plein spleen.

La suite après cette publicité

Déjà relégué au second plan au début de la saison 2024/2025 quand la presse espagnole s’extasiait sur la BVM (Bellingham-Vinicius-Mbappé), le Brésilien avait affiché son agacement en multipliant les posts sur les réseaux sociaux. « BVMR », clamait-il, histoire de rappeler à tout le monde qu’il ne fallait pas l’oublier. Depuis, l’ancien pensionnaire n’a pas vraiment profité de la cacophonie entre Mbappé et Vinicius pour marquer des points.

La suite après cette publicité

Rodrygo est épuisé

Remplaçant sous Carlo Ancelotti, Rodrygo a vu sa situation se dégrader depuis l’arrivée de Xabi Alonso. Aux États-Unis, l’international auriverde n’a disputé que trois matches de la Coupe du Monde des Clubs, pour un temps de jeu total de 92 minutes. Famélique. Non utilisé en huitième contre la Juventus ni en demi-finale face au PSG, Rodrygo a reçu un message clair. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, le joueur ne sera pas retenu si une belle offre se présente. Pire, Marca assurait récemment que la Casa Blanca lui avait demandé de partir. Un sacré coup de bambou pour l’intéressé.

Estimé à 100 M€ par son club et annoncé dans le viseur d’Arsenal, Rodrygo va-t-il quitter la capitale espagnole ? Ces dernières heures, UOL a apporté un nouvel élément dans ce dossier. Un nouveau facteur qui ne plaide pas vraiment pour la continuité de Rodrygo à Madrid. « C’est une information du journaliste Fernando Kallás : Rodrygo a également un problème de santé mentale. Il est passé par un processus d’épuisement professionnel. Cela a commencé avec Ancelotti, il voulait jouer plus, il ne voulait pas être le gars qui joue tous les jours au même endroit et il est passé par un processus d’épuisement, il prend soin de sa santé et il prendra probablement soin de sa santé ailleurs, mais son absence de la Coupe du Monde est due à ce moment personnel difficile », a confié le consultant Paulo Vinicius Coelho. Rodrygo à deux doigts du burnout à Madrid ?