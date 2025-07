Real Madrid : le message d’excuse de Raul Asencio

Révélation du Real Madrid cette saison, Raul Asencio a conclu l’exercice 2024/2025 de la plus mauvaise des manières. Titularisé au début de la Coupe du Monde des Clubs, le jeune défenseur de 22 ans s’est complètement troué, notamment lors de la demi-finale face au PSG. Parti des États-Unis la tête basse, Asencio a tenu à présenter ses excuses aux supporters merengues.

« Madridistas, une saison s’achève, au cours de laquelle j’ai réalisé le rêve de faire partie du meilleur club du monde, mais qui s’est terminée de la manière que je souhaitais le moins. Je pense que je n’ai pas été à la hauteur lors d’une Coupe du Monde des Clubs qui a exigé le maximum, mais il est temps de déconnecter et de recharger mes batteries. Je vous souhaite de bonnes vacances et maintenant et toujours, HALA MADRID. En comptant les jours pour retourner au Bernabéu », a-t-il posté sur son compte Instagram.