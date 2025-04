Le clan Mbappé a pris sa décision pour l’avenir du Stade Malherbe Caen

Kylian Mbappé et les gens qu’il a placés à la tête du Stade Malberbe Caen s’attendaient sans doute à vivre un exercice plus apaisé. Doté de l’un des plus gros budgets de Ligue 2, le club normand visait le premier tiers du championnat en fin de saison, sans parler ouvertement de montée directe ou de play-offs. Il n’empêche, il y avait des ambitions pour l’une des plus grosses écuries du championnat, redescendue en 2019. C’est finalement en National que les Malherbistes entameront le prochain exercice.

Rien ne s’est passé comme prévu pour Coalition Capital, le fonds d’investissements emmené par Kylian Mbappé, qui a racheté 80% des parts du club l’été dernier. Nicolas Seube a entamé la saison avec un effectif de qualité mais à l’automne, tout s’est enrayé. La direction s’est séparée de l’entraîneur à Noël pour mettre Bruno Baltazar à sa place. Le Portugais ne sera resté que 7 matches à la tête de l’équipe, le temps d’aligner… 7 défaites. Michel Der Zakarian, arrivé en pompier de service, n’a pas réalisé de miracle.

Pas de départ pour le clan Mbappé

Caen est officiellement tombé au 3e échelon le week-end dernier, après une énième déroute en Ligue 2, face à Martigues cette fois (3-0). Tout au long de la saison, les supporters et observateurs du club n’ont pas hésité à tirer à boulet rouge sur la famille Mbappé, responsable selon eux de ce fiasco sportif. Ziad Hammoud, le président, est aussi visé mais d’après Ouest-France, les propriétaires du SMC vont rester en place et imaginent le projet à long terme. Il n’est pas question de se séparer du club, encore moins quand tout va mal.

Il y a en revanche du pain sur la planche pour l’intersaison à venir. Il faudra déjà passer l’obstacle DNCG, combler un déficit d’environ 10 M€, et adapter le modèle économique du club au National. Il faudra probablement en passer des licenciements économiques. Les revenus seront également inférieurs puisqu’il n’y aura plus de droits TV et les recettes liées à la billetterie vont plonger. Certains partenaires risquent également de partir. La masse salariale s’apprête donc à radicalement baisser pour pouvoir repartir à la rentrée prochaine. Et toujours sous la houlette des Mbappé.