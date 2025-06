Liverpool : l’immense commission que vont toucher les parents de Florian Wirtz

C’est assurément la plus grosse opération de l’été : Florian Wirtz, qui va sans aucun doute rejoindre Liverpool. Et c’est pour un montant record que le joueur qui appartient toujours au Bayer Leverkusen va s’envoler pour l’Angleterre, puisque c’est pour près de 137 millions d’euros que le milieu offensif de 22 ans signera en faveur des Reds. Et on peut le dire, l’Allemand va mettre sa famille à l’abri.

Bild explique que ce sont les parents de l’intéressé qui gèrent ses intérêts. Et d’après la source allemande, c’est un joli chèque de 10 millions d’euros de commissions que devrait empocher le couple Wirtz. Une belle somme, mais aussi une pression supplémentaire pour le milieu offensif, qui deviendra le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League devant Enzo Fernandez et Jack Grealish, respectivement transférés à Chelsea et Manchester City pour 121 et 117,5 millions d’euros.