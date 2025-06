Les dessous de l’opération Florian Wirtz à Liverpool

On le sait depuis quelques jours déjà. Florian Wirtz a choisi Liverpool pour poursuivre sa carrière, rejetant la proposition du Bayern Munich ou même de suivre son ancien entraineur Xabi Alonso au Real Madrid. Le club espagnol n’a jamais véritablement été une option, là où le géant bavarois avait fait de lui sa grande priorité. Il a même tenu la corde pendant un long moment dans ce dossier avant de voir les Reds prendre définitivement l’avantage pour une histoire d’argent, selon l’argument avancé par la direction du Bayern.

«Pour être honnête, je ne sais pas si nous aurions pu payer ce que Liverpool semble payer aujourd’hui» expliquait Max Eberl il y a quelques jours. Et pour cause, Liverpool et le Bayer Leverkusen ont trouvé un accord hier pour un transfert avoisinant les 137 M€, bonus compris. A ce niveau, c’est du jamais vu pour la Premier League. Le montant peut paraître faramineux mais le club anglais était disposé à s’aligner, d’autant que les propriétaires (Fenway Sports Group) ont approuvé l’investissement, malgré les risques inhérents.

Liverpool a joué son va-tout

Arne Slot et le directeur sportif Richard Hugues ont alors poussé de toutes leurs forces pour concrétiser. La tâche leur a aussi été facilité par le fait que les Reds connaissent la famille Wirtz depuis longtemps. Des premiers contacts avaient eu lieu à l’époque où le joueur évoluait encore à Cologne. L’idée était déjà de le faire venir mais à un âge bien plus précoce puisqu’il n’avait encore jamais connu le monde professionnel. Plus récemment, le Bayer s’est entrainé au AXA center de Liverpool. Wirtz a été impressionné par les installations.

Il y a encore quelques semaines, le Bayern était le grand favori mais les Scousers sont parvenus à combler leur retard en «faisant tapis», indique le Daily Mail. Le coach néerlandais a pris son téléphone pour convaincre le joueur de 22 ans et cela a fait mouche, en plus de la proposition financière évidemment. L’international allemand (31 sélections, 7 buts) touchera 20 M€ bruts par an jusqu’en 2030. De quoi faire pencher la balance pour un garçon décrit comme «discret et sans ego.» L’avenir nous dira si ce pari sera le bon.