Santos : l’officialisation de l’ex-Niçois Billal Brahimi en stand-by

Santos attend encore la délivrance du visa de travail de Billal Brahimi pour officialiser sa signature. L’arrivée de l’attaquant algérien de 25 ans ne pourra être finalisée qu’une fois les démarches administratives terminées, bien qu’il s’entraîne déjà avec le groupe au CT Rei Pelé depuis une semaine, rapporte TNT Sports. Libre depuis sa résiliation avec l’OGC Nice début septembre, le joueur a été séduit par le projet du club brésilien et la perspective d’évoluer aux côtés de Neymar.

Passé par Reims, Le Mans, Angers, Nice, ou encore Brest, Brahimi a été prêté la saison dernière au club belge de Saint-Trond, où il a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives en 28 matchs. Il devrait s’engager pour un contrat d’un an et demi avec Santos, soit jusqu’en décembre 2026.