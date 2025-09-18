Botafogo, RWDM Brussels : les ennuis continuent pour John Textor

John Textor attire les problèmes. A Lyon, il n’est plus le bienvenu. Les supporters ne veulent plus entendre parler de l’homme d’affaires américain, qui a bien failli mener leur club de cœur à sa perte. Mais il n’était pas l’unique responsable comme l’a expliqué à RMC Sport le Directeur Général des Gones, Michael Gerlinger. «C’est géré par Michele Kang et les actionnaires. Nous on avait des problèmes de trésorerie à l’OL. La multipropriété n’était pas la seule raison. Je crois toujours qu’un développement de joueur est très avantageux dans un système à plusieurs clubs, mais il faut que ce soit bien géré. On verra ce que disent les actionnaires de Eagle. De l’argent est venu de Botafogo à l’OL, et inversement. On attend les analyses des actionnaires.»

Le divorce est acté entre Textor et les fans du RWDM Brussels

En plus de l’Olympique Lyonnais, Textor connaît également des soucis avec Molenbeek, devenu un temps le Daring Brussels. Un changement d’identité qui n’a pas du tout été du goût des supporters, qui ont finalement eu gain de cause. Un mois seulement après ce changement, Molenbeek est finalement devenu le RWDM Brussels. «Après concertation, Eagle Football Group et la direction du club annoncent leur décision de maintenir le nom originel du Racing White Daring Molenbeek, de conserver l’acronyme RWDM (« les 4 lettres magiques ») et de l’assortir du nom Brussels, afin de servir les intérêts de notre club à l’international,» a écrit la formation de Challenger Pro League dans un communiqué de presse. Cela n’a pas calmé les supporters, avec lesquels les relations sont toujours très tendues.

Lors du premier match de la saison contre Lommel, des banderoles «Textor out» avaient été déployées par les fans de l’écurie belge. Mais la direction n’a pas apprécié. Elle a désormais interdit les banderoles à charge contre les dirigeants. «Nous avons déployé des banderoles Textor out contre Lommel mais sans insultes, ni provocation, alors que d’autres ont été confisquées dès l’entrée par les stewards. Pour nous, il n’y avait rien de grave, c’était juste l’expression d’une opinion», a précisé un fan à La Dernière Heure. La tension continue de monter entre les deux camps. La fédération des supporters du RWDM a publié un communiqué de presse incendiaire à destination des têtes pensantes du club.

Il a aussi des problèmes avec Botafogo

«Alors qu’autre fois il y avait de la reconnaissance et du respect pour notre engagement quotidien et nos investissements dans le club, nous ressentons aujourd’hui surtout de la distance, un manque de respect et de l’incompréhension. La confiance envers la direction et le propriétaire est rompue”.» La fédération, qui aurait aimé avoir des excuses, a reçu une charte qui «ne contenait que des obligations (…) qui ressemblaient fortement à du chantage et visaient à nous réduire au silence.» Côté terrain, la formation belge est actuellement 8e (2 victoires, 1 nul et 1 défaite) après 4 journées en Challenger Pro League. Critiqué en Belgique, où sa relation avec les supporters s’est envenimée, John Textor ne peut même pas compter sur Botafogo pour retrouver le sourire.

Défendu par de nombreux fans du Glorioso, qui lui sont reconnaissants depuis le doublé Copa Libertadores-championnat en 2021, l’Américain est en train de perdre des soutiens dans les tribunes. Mais pas que là-bas. Textor, qui garde la main et qui a placé Thairo Arruda au poste de DG, fait face aux critiques. Ambassadeur du club Paulo César a confié à L’Equipe. « On a tout perdu cette saison. Il ne nous reste plus qu’à espérer finir dans les quatre premiers pour se qualifier à la Copa Libertadores ou cinquième, pour jouer les barrages. C’est sûr que la saison passée, tous les supporters remerciaient Textor. Mais là, ça commence à grogner.» Il a ensuite indiqué ne pas aller au stade et évoqué la gestion du club.

Le club brésilien est en pleine crise

« Si j’y vais, je vais parler, et ça ne va pas plaire (…) Ce n’est pas normal d’avoir vendu les quatre meilleurs joueurs après le doublé : Jaïr, Luiz Henrique, Igor Jesus et Thiago Almada. Tu es champion du Brésil et champion d’Amérique du Sud et tu vends ces quatre joueurs ?» Outre l’aspect économique, puisque certains estiment qu’ils auraient pu être vendus pour plus d’argent; c’est surtout sportivement que cela n’a pas aidé les Brésiliens. Cette saison, l’écurie entraînée par Davide Ancelotti a déjà vécu plusieurs désillusions. Il y a quelques semaines, Botafogo, tenant du titre, a été éliminé en Copa Libertadores par le LDU Quito. En championnat, ça ne va pas mieux. Et le match nul hier soir contre Mirassol n’a pas arrangé les choses.

Devant au tableau d’affichage à la mi-temps (3-0), la formation auriverde a été rejointe et a concédé le nul 3-3. Ce qui a agacé les supporters comme l’explique Lance!. «L’équipe de Davide Ancelotti a ouvert le score 3-0 en première période, mais elle a concédé l’égalisation et a quitté le terrain sous les huées. Une crise profonde s’est installée dans le projet. Avec ce résultat, Glorioso se retrouve à la cinquième place, avec 36 points.» Globo Esporte fait la même analyse. «Botafogo et ses supporters n’ont eu droit qu’à 15 minutes de pause pour savourer ce score impressionnant. À la reprise de la seconde période, les onze joueurs d’Alvinegro étaient désemparés. La défense leur a laissé des espaces et a commis de nombreuses erreurs de positionnement, ce qui leur a coûté cher.»

Davide Ancelotti se fait déjà tailler

GE ajoute : «Mirassol n’a pas lâché prise, attaquant et révélant son vrai visage (…) Une équipe apathique (de Botafogo, ndlr), qui a manifesté son malaise immédiatement après avoir encaissé le premier but. Botafogo n’a pratiquement pas montré de signes de reprise dans cette désorganisation en phase de préparation. Les frustrations ne font que s’amplifier lors de la saison 2025 mouvementée de la SAF (…) Face à la réaction de l’équipe adverse, les supporters noirs et blancs ont protesté contre le travail de l’entraîneur Davide Ancelotti. L’entraîneur, déjà sous pression après l’élimination contre Vasco en Coupe du Brésil et la défaite contre São Paulo dimanche dernier (14), a été la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.»

En effet, le fils du Mister a été taclé dans tous les sens par les fans, notamment sur les réseaux sociaux. «Sur un ton ironique, un supporter a même déclaré que le fils du sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne devait se soumettre à un test ADN», a écrit GE. Dans les tribunes, certains l’ont qualifié d’entraineur «stupide». Eliminé de toutes les compétitions et moins brillant en Serie A, le Glorioso est dans le dur et son entraîneur avec. Malgré tout, John Textor continue de lui maintenir sa confiance et à dire à qui veut l’entendre qu’il compte sur Davide Ancelotti, qui gère et protège bien son vestiaire malgré la crise. Il est conscient que son travail n’est pas parfait mais il croit en lui et demande de la patience alors que la pression se fait de plus en plus forte. Mais on le sait avec John Textor, qui est un grand consommateur d’entraîneur, un retournement de veste n’est pas impossible…