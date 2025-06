Le salaire faramineux que va toucher Florian Wirtz à Liverpool

C’est probablement le transfert de l’été que va réaliser Liverpool. Comme attendu, les Reds vont prochainement enregistrer l’arrivée de l’international allemand Florian Wirtz. Courtisé par les plus gros poissons européens depuis plusieurs saisons, le milieu offensif du Bayer Leverkusen devrait rapporter environ 137 millions d’euros à son club, bonus compris.

Et à en croire Sky Sports Germany, la note devrait aussi gonfler en termes de salaire. Le média allemand nous informe ce vendredi que Wirtz touchera environ 20 millions d’euros bruts par an chez les Reds, sans compter d’éventuels bonus liés aux performances (il devrait percevoir le troisième plus gros salaire du club derrière Salah et van Dijk). Il signera un contrat jusqu’en 2030 la semaine prochaine, juste après avoir passé sa visite médicale.