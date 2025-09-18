Menu Rechercher
Ligue des Champions

Liverpool : le fan qui a fait craquer Diego Simeone jubile !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Diego Simeone @Maxppp

La fin de match à suspense entre Liverpool et l’Atlético de Madrid mercredi soir, avec un but vainqueur de Virgil van Dijk dans les arrêts de jeu, s’est accompagnée d’un pétage de plombs de Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, qui s’en est pris à un supporter de Liverpool et qui a dû être retenu par des stadiers. Après la rencontre, le coach argentin a expliqué s’être fait insulter tout le match, notamment par un individu proche de son banc de touche.

Sur les images ci-dessus, on reconnait ainsi l’homme auquel Simeone s’en est pris. Et effectivement, on le voit invectiver les joueurs et le banc de touche de l’Atlético. Mais loin de lui l’idée de trouver son comportement répréhensible, au contraire. Sur les réseaux sociaux, le supporter a tenu à dévoiler son identité, Jonny Poulter. Et son message a été le suivant : "on m’accorde la passe décisive ?", pour célébrer le carton rouge du coach madrilène.

