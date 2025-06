Southampton : le propriétaire du club se régale de l’arrivée de Will Still

Nommé entraîneur de Southampton en mai dernier, Will Still a du pain sur la planche. Les Saints ont vécu une saison 2024-2025 absolument désastreuse, terminant l’exercice à la dernière place de Premier League, avec seulement 12 points inscrits. De retour en Championship, seulement un an après l’avoir quitté, les Saints n’auront qu’un seul objectif l’an prochain : retrouver l’élite du football anglais. Et la nomination de l’ancien technicien du RC Lens semble être un excellent choix, à la vue de son expérience en Ligue 1. Il bénéficie quoiqu’il arrive du soutien de Dragan Solak, propriétaire du club.

Dans un entretien accordé à la BBC, au cours duquel il est notamment revenu sur l’année compliquée vécue par son écurie, le boss des pensionnaires du St Mary’s Stadium s’est montré enchanté par la venue de Still. Il semble déjà conquis : « j’ai passé du temps avec lui et je dois dire que c’est un homme très intelligent. Pour lui, être prêt à relever le défi et à essayer de prouver que c’est sa place, je pense que c’est génial, donc je suis très positif ». Le jeune technicien de 32 ans aura l’occasion de mettre ses idées en place cet été, avec quatre matchs amicaux déjà programmés : le premier contre Eastleigh, le 12 juillet, avant d’enchaîner face à Valenciennes le 18. La préparation se poursuivra par une opposition avec l’Espanyol Barcelone le 26 juillet, et sera conclue par une rencontre avec Brighton, le 2 août.