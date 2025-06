Caen annonce d’autres recrues à venir

Relégué en National après une saison 2024/2025 cauchemardesque, le Stade Malherbe de Caen veut absolument se relever et remonter au plus vite en Ligue 2. Après l’annonce d’un plan de relance par Ouest-France, le président du SMC, Ziad Hammoud, s’est confié à France 3 Normandie sur la saison à venir. À commencer par le choix de nommer Maxime d’Ornano à la tête de l’équipe.

« Maxime est quelqu’un qui a l’expérience du National, qui a une très bonne connaissance des joueurs, qui va nous permettre d’accélérer le recrutement. On veut arriver cette saison ayant tout un staff complet et l’équipe la plus complète pour la reprise du championnat. C’est une année où il faut tous montrer l’engagement et les valeurs du club », a-t-il confié en ajoutant que d’autres recrues suivront après les arrivées de Ronny Labonne, Vinicius Gomes, Maxime Etuin et Adama Diakité. « Le but, c’est d’avoir un maximum de l’équipe prête pour la reprise. On a déjà signé plusieurs joueurs et d’autres vont nous rejoindre dans les prochaines semaines. »