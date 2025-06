10 arrivées, dégraissage XXL : le SM Caen de Mbappé prépare un immense lifting

Footballeur et homme d’affaires, Kylian Mbappé (26 ans) jongle entre divers univers avec plus ou moins de succès. Il y a environ un an, le joueur du Real Madrid a décidé d’acheter 80% des parts du Stade Malherbe Caen, via son fonds d’investissement Coalition Capital. L’idée était d’investir en France au sein d’un club mythique et de retrouver l’élite du football tricolore très rapidement. Mais le clan Mbappé a vécu une première saison cauchemardesque, entre les multiples changements d’entraîneurs, des résultats très décevants et la gronde des supporters. Tout cela s’est terminé par une relégation en National. Un coup rude pour le capitaine des Bleus et sa mère, Fayza Lamari, investie dans ce projet.

Un budget intéressant en National

Très critiquée, cette dernière a même avoué il y a quelques semaines à Ici Normandie qu’elle était prête à jeter l’éponge. Mais son fils l’a convaincu de continuer le travail commencé. « On ne va pas partir du SM Caen. Je me souviens d’avoir dit à Kylian humblement qu’on ne nous méritait pas et qu’il fallait savoir partir quand on n’était pas désiré. Il n’a pas voulu. Il m’a convaincu du contraire. Et aujourd’hui, ce serait malhonnête de partir, car justement, on est aussi venu là pour ces valeurs-là. Forcément, la descente contrarie nos plans, mais on ne perd pas (d’argent). L’objectif, c’est de se dire qu’on en faisait un projet sociétal.» Le clan Mbappé veut donc repartir de l’avant et surtout du bon pied.

Les actionnaires, qui ont mis en place un plan social il y a quelques jours, vont présenter un budget compris entre 8 et 10 M€ à la DNCG selon Ouest-France. Il était de 15 M€ l’an dernier. Quoi qu’il en soit, ils auront a priori de quoi faire en National, même si l’idée est de ne pas faire de folie et de réduire la masse salariale. Pour diriger leur équipe première, les dirigeants ont choisi de miser sur Maxime D’Ornano, qui prend la succession de Michel Der Zakarian. L’ancien entraîneur de Rouen connaît parfaitement le National et sait faire progresser ses équipes. Tout cela a séduit Caen. Il est notamment accompagné par Alexandre Raulin (adjoint) et Thomas Legrand (préparateur physique). En revanche, plusieurs membres de l’ancien staff, tels que les préparateurs physiques Emmanuel Lepresle et Jean-Marc Branger ont été remerciés.

Une dizaine de joueurs attendus

En ce qui concerne l’effectif, ça va bouger dans tous les sens. Du côté des arrivées, OF parle de 8 à 10 nouveaux joueurs qui vont débarquer au SMC d’ici à la reprise des entraînements prévue à la fin du mois de juin. Il va donc falloir s’activer. Une première recrue a déjà signé. Il s’agit de Vinicius Gomes. Âgé de 27 ans, le défenseur central brésilien, qui évoluait à Villefranche-Beaujolais est le fils de Cris, l’ancien joueur de l’OL. Ronny Labonne (27 ans) a suivi ses pas ce mercredi. En effet, Caen a officialisé la signature du latéral droit du Nîmes Olympique. D’autres renforts sont encore attendus. Le prochain devrait être Adama Diakité. OF assure que l’ailier gauche de Villefranche va rejoindre le club malherbiste très vite. Dans le sens des départs, il va aussi y avoir du mouvement puisque le club veut réduire le groupe de 34 à 25 éléments.

Parmi les joueurs sur le départ, 17 joueurs de l’effectif arrivent en fin de contrat. On trouve notamment Emmanuel Ntim, Mathias Autret, Mickaël Le Bihan, Quentin Lecoeuche, Kalifa Coulibaly, Jules Gaudin, Alex Moussounda, Yassine Benrahou, Adriel Ba Loua, Samuel Grandsir, Héliohdino Tavares, Abdoulaye Niakaté et Ilyès Najim. Hormis Romain Thomas, qui pourrait continuer, un grand dégraissage se prépare. Anthony Mandrea, Brahim Traoré, Dieudonné Gaucho, Noé Lebreton, Bilal Brahimi ou Alexandre Mendy sont sur la liste des joueurs potentiellement sur le départ. Mais ils ne s’en iront pas n’importe où et à n’importe quel prix. OF assure que certains joueurs se disent prêts à aller au bout de leur contrat si jamais toutes les conditions ne sont pas réunies pour un départ. Autre cas à gérer : celui de Yann M’Vila. Le Français, qui viserait plus haut que le National, pourrait également s’en aller. De son côté, Yannis Clementia devrait prolonger et être numéro 1 dans les cages. Il faudra voir aussi ce que le club compte faire avec les jeunes. Bref, Caen se prépare à un mercato fou.