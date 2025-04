Le Stade Malherbe Caen se prépare à un mercato de tous les dangers

Officiellement relégué en National la saison prochaine depuis vendredi soir, le Stade Malherbe Caen est passé complètement au travers de sa saison. Alors que l’ambition était de jouer les premiers rôles, le club normand emmené par Coalition Capital depuis l’an dernier (le fonds d’investissement financé par Kylian) a plongé dans l’obscurité à partir de l’automne. Cela a fini par coûter la place de Nicolas Seube sur le banc, remplacé fin décembre par Bruno Baltazar. Venu pour relancer Malherbe, le Portugais a connu 7 défaites en 7 matchs avant de céder la place à Michel Der Zakarian, lequel n’a pas fait de miracle.

«Quand on est dernier comme ça, qu’on fait une saison comme actuellement, c’est qu’il y a beaucoup de manques» relatait-il après la défaite contre Martigues le week-end dernier. La situation était déjà désespérée. Les 10 points de retard sur le barragiste d’alors n’ont jamais pu être remontés. Caen repartira au 3e échelon l’année prochaine mais avec quel effectif ? Nous parlions de l’entraîneur, l’ancien technicien de Montpellier n’est pas du tout certain de rester. Il n’a d’ailleurs signé qu’un contrat court, jusqu’à la fin de la saison. Il y a ensuite les joueurs dont les contrats s’achèvent au 30 juin prochain. Ils sont 17 dans ce cas.

17 joueurs en fin de contrat

Autant le dire tout de suite, la très grande majorité si ce n’est pas la totalité ne sera plus là à la reprise de l’entraînement. Il y a les joueurs d’expérience qui ont failli comme Emmanuel Ntim, Mathias Autret et Mickaël Le Bihan. Arrivés l’été dernier, Quentin Lecoeuche et Kalifa Coulibaly sont eux aussi passés à côté de leur sujet, comme les trois éléments débarqués en prêt cet hiver en mission commando : Jules Gaudin, Alex Moussounda et Yassine Benrahou. Adriel Ba Loua et Samuel Grandsir ont signé libres en janvier mais d’après Ouest-France, l’option de prolongation automatique n’était valable qu’en cas de maintien.

Les derniers joueurs en fin de bail sont des jeunes (Héliohdino Tavares, Abdoulaye Niakaté et Ilyès Najim) qui n’ont pas eu leur chance ou presque de la saison. Caen aimerait prolonger Lamine Sy et Godson Kyeremeh, tous deux élus révélation de National, l’an dernier pour le premier, il y a 3 ans pour le second, mais ils risquent d’avoir des offres. Sy est d’ailleurs courtisé par Auxerre selon Le Parisien. Finalement, le seul qui pourrait bien rester, c’est Romain Thomas. «Quand on fait partie d’un échec comme ça, on a envie d’essayer de se rattraper. Si je peux aider, évidemment que je répondrai positivement», a révélé le défenseur de 36 ans.

Des ventes sont à prévoir

Parfait Mandanda est lui aussi sensible à l’avenir du SMC, malgré la fin de son contrat. Le gardien de 35 ans, 3e dans la hiérarchie, devrait poursuivre l’aventure dans un rôle d’encadrant auprès des jeunes gardiens du club. Et puis il y a les autres joueurs, ceux encore liés pour après 2025. Ils auront deux choix proposés comme c’est le cas dans ce genre de situation : continuer mais avec l’assurance de voir leur salaire être réduit au minimum de 20% (de manière collective) comme le permet la Charte du football professionnel mais cela peut même monter à 50% du salaire en moins, selon le montant brut mensuel. Ou être libérés sans indemnité.

Courtisés, certains n’ont aucun intérêt à faire cela comme Alexandre Mendy (2026), lequel voulait plier bagages l’été dernier, Dieudonné Gaucho (2026), Anthony Mandrea (2027), qui avait clamé ses envies d’ailleurs dans nos colonnes, Valentin Henry (2026), Bilal Brahimi (2027) et Lorenzo Rajot (2027). Les jeunes Noé Lebreton (2027) et Brahim Traoré (2026) eux ne manqueront pas de courtisans aux étages supérieurs, d’autant qu’ils ont des cotes élevées. Quid de Yann M’Vila (2026, 34 ans), qui incarne le projet Mbappé mais aussi son échec ? Le milieu de terrain n’a pas encore donné sa réponse mais avec son salaire actuel, il devra forcément faire de gros sacrifices s’il souhaite rester.

Que va faire Yann M’Vila ?

Son expérience ferait du bien dans un championnat réputé pour être une arène sans règle, où tout le monde est capable de battre tout le monde. Celle de Yannis Clementia (2027) pourrait elle aussi s’avérer déterminante s’il souhaitait rester en Normandie. Le portier apparaîtrait comme l’un des joueurs les plus âgés (27 ans) du prochain effectif, probablement composé assez largement de jeunes à l’instar de Diabé Bolumbu (2027), Mohamed Hafid (2027), Gabin Tomé (2028), Zoumana Bagbema (2027), Umaro Candé (2027) et même Daouda Koné (2027), un joueur essentiel de la réserve en National 3, où évolue un certain Alexis Beka Beka. Ce dernier a rejoué cette saison sous une licence amateur. Reste à savoir si l’interessé et le SMC souhaitent donner une nouvelle ampleur à leur collaboration.