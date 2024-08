SM Caen, Alexandre Mendy : « je suis dans l’attente de mon départ et j’espère que chacun respectera ses engagements »

En instance de départ depuis plusieurs semaines, Alexandre Mendy (30 ans) n’a toujours pas officiellement quitté le SM Caen. Meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2, l’attaquant bissau-guinéen (7 sélections) - ardemment convoité durant cette fenêtre estivale - a pourtant fait le choix de rejoindre Sunderland pour poursuivre sa carrière. Oui mais voilà, si nous vous révélions dernièrement que l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux avait privilégié le projet sportif des Black Cats, l’arrivée de Kylian Mbappé en tant que nouvel actionnaire majoritaire du club normand a largement changé la donne. Alors qu’une rencontre entre le clan du joueur et les nouveaux investisseurs était annoncée, le principal intéressé est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, sans la moindre nouvelle. Une situation aussi désolante qu’incompréhensible pour le natif de Toulon… «Je lis beaucoup de choses mais j’ai toujours respecté l’institution. Si je ne suis pas à l’entraînement c’est en accord avec Olivier Pickeu et Pierre-Antoine Capton. Je ne veux pas engager de rapport de force avec le club mais, aujourd’hui, je suis très touché par cette situation, je ne comprends pas, je me sens lésé et trahi», nous a tout d’abord confié l’intéressé.

Et d’ajouter : «ma décision était prise depuis le mois de janvier et depuis le mois de juin ma destination est connue. Je suis dans l’attente de mon départ, de nouveaux investisseurs sont arrivés, je suis à leur entière disposition. Mon conseiller continue lui de faire son travail, je le laisse faire, j’ai entière confiance en lui. Aujourd’hui dans mon esprit je ne suis plus là car depuis mon dernier match et mes adieux au stade d’Ornano, je ne veux pas tricher vis-à-vis de mes partenaires, du club, des supporters. Il n’y a pas de clash, je compte juste sur la parole et les engagements de mes dirigeants et j’ai entière confiance en eux. Je le répète, je me tiens à disposition de la nouvelle direction pour expliquer mon choix et je profite aussi de ce moment pour remercier les supporters. Merci sincèrement pour l’amour que j’ai reçu, notamment lors de la communion avec les fans lors de la dernière journée, aux côtés de ma femme et mes enfants, c’est un moment gravé à vie. Maintenant, il m’est impossible de refuser ce que j’ai été cherché par la force de mon travail, c’est la récompense de mon travail, de mon investissement et j’espère que chacun respectera ses engagements». Après avoir fait ses adieux au public normand en fin de saison dernière et toujours dans l’attente de s’envoler outre-Manche pour embrasser un nouveau défi excitant du côté du Stadium of Light, Mendy va donc devoir patienter, au même titre que Sunderland, pressé de voir la situation se décanter.