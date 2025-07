Ça sent la fin pour Valentin Rongier à l’OM…

«lls vont devoir trouver un autre joueur, parce que Rongier ne bougera pas». Le 3 janvier en conférence de presse, Roberto De Zerbi répondait fermement à l’intérêt du Stade Rennais à l’encontre de son milieu de terrain. Six mois plus tard, la donne a clairement changé. Et pour cause, l’ancien Nantais, qui est arrivé dans la cité phocéenne en 2019, a vu son statut clairement évolué au fil de l’année 2025.

Entre la concurrence d’Ismaël Bennacer et des négociations pour un nouveau contrat au point mort et des discussions qui ont fait grincer quelques dents au sein du club, Rongier est dans une situation inextricable à Marseille. Et désormais, il n’y a quasiment plus aucune chance de le voir prolonger son bail à l’Orange Vélodrome. À 30 ans et après plus de 271 matches disputés sous les couleurs du club ciel et blanc, Valentin Rongier est plus que jamais sur le départ.

Sunderland n’a pas prévu d’avancer sur Rongier, 3 nouveaux clubs à l’affût

Dès lors, ses représentants s’activent pour lui trouver une porte de sortie depuis quelques semaines. Rennes n’est pas encore revenu aux nouvelles tandis que la piste menant à Côme s’est évaporée. Sunderland s’est récemment manifesté, mais là encore, les Blacks Cats ont décidé pour l’instant de ne pas aller plus loin selon nos informations. La faute peut-être à l’indemnité de transfert réclamée par l’OM de l’ordre de 10 M€. Un montant qui pourrait d’ailleurs évoluer à mesure que la fin du mercato va s’approcher.

Quoi qu’il arrive, le profil du milieu de terrain français de 30 ans continue de séduire de nombreux clubs. Trois clubs, dont les noms n’ont pas filtré, ont eux aussi pris des renseignements autour de l’entourage du joueur pour s’enquérir des modalités contractuelles du recrutement cet été du n°21 de l’OM. Ce dernier a d’ailleurs repris le chemin de l’entraînement ce mardi avec le reste de l’effectif. À suivre.