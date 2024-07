Alexandre Mendy a choisi Sunderland

Le feuilleton Alexandre Mendy est sur le point de se refermer. Convoité par Al-Riyad, pensionnaire de Saudi Pro League, la Sampdoria, la formation égyptienne d’Al Ahly, qui a proposé une offre aux alentours du million d’euros au SM Caen, ou encore Sunderland, club historique d’outre-Manche évoluant actuellement en Championship, le meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2 a enfin tranché pour la suite de sa carrière. Selon nos dernières informations, l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux ou encore de l’OGC Nice a ainsi décidé de rejoindre l’Angleterre pour défendre les couleurs des Black Cats dans les mois à venir. Malgré l’offensive saoudienne et la tentation de l’argent, l’international bissau-guinéen (7 sélections) a finalement privilégié l’histoire et le projet sportif des pensionnaires du Stadium of Light.

«Au moment où Sunderland est arrivé, il n’y avait plus de débat. J’aurais pu m’exiler en Arabie saoudite avec l’idée d’une retraite dorée mais j’ai encore des choses à faire dans le football et quand Yace (son conseiller Yacine Ayad, ndlr) m’a appelé pour me dire Sunderland, c’est comme si j’avais des œillères. C’est un choix sportif et j’ai vraiment hâte de débuter cette nouvelle aventure. Je connais bien le club, il m’a parlé du président Kyril Louis-Dreyfus, de ses valeurs et de ses convictions qui sont celles que je partage. Il y a aussi le coach Régis Le Bris, un coach très fort tactiquement, qui peut me faire passer un cap. Il dégage une sérénité et une force naturelle. J’ai aussi regardé les trois saisons du documentaire «Sunderland 'Til I Die» (Sunderland envers et contre tous, en VF). J’ai conscience que c’est un club qui peut beaucoup m’apporter. J’ai vraiment hâte de passer ma visite médicale pour rejoindre l’Angleterre avec ma femme et mes enfants et de découvrir ce stade, ces fans et cette ambiance magnifique », nous a d’ailleurs confié l’intéressé. Sous contrat avec le SM Caen jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 30 ans attend désormais que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. Pour rappel, Sunderland a récemment envoyé une offre à la direction normande…