Mahmoud Jaber débarque à Saint-Étienne

Nouveau renfort pour l’AS Saint-Étienne. Relégués en Ligue 2, les Verts se préparent pour la saison prochaine et viennent d’officialier l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain avec Mahmoud Jaber (25 ans).

Le joueur israélien s’est engagé pour quatre ans et portera le numéro 5. Il débarque en provenance du Maccabi Haifa. «Je suis très heureux et très fier de rejoindre l’ASSE. Je m’apprête à découvrir le football français et un championnat compétitif, de très bon niveau. Je dirais que je suis un milieu de terrain travailleur qui aime répéter les efforts pour aider ses coéquipiers. J’ai hâte d’évoluer en Vert» a-t-il notamment déclaré.