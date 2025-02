Alexis Beka Beka a rejoué en National 3

Voilà une des belles images de ce nouveau week-end de football. Un an et demi après avoir menacé de se suicider en sautant d’un viaduc, Alexis Beka Beka a retrouvé les terrains. Ce samedi, le jeune milieu de terrain de 23 ans, passé par l’OGC Nice, a en effet disputé une vingtaine de minutes avec la réserve du Stade Malherbe de Caen face à Grand-Quevilly (1-4), en National 3.

«On a plaisir à travailler avec Alexis au quotidien. Lui fait tout ce qu’il faut au quotidien pour se donner les chances de revenir. Personne ne doute du niveau du joueur, personne ne doute de son investissement», a de son côté savouré son coach Romain Leroux, au micro d’Ici Normandie. Plus de 600 jours après son dernier match officiel, Beka Beka est donc enfin de retour. Pour le plus grand bonheur du club normand et plus globalement de tous les passionnés…