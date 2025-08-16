Menu Rechercher
Amical : Neom tient tête à la Roma, Benrahma buteur

Par Josué Cassé
1 min.
Artem Dovbyk @Maxppp

Si la Ligue 1, la Liga et la Premier League font leur grand retour ce week-end, l’AS Roma défiait de son côté le Neom SC dans le cadre d’un match amical. Une rencontre qui tournait rapidement à l’avantage de l’écurie romaine avec l’ouverture du score de Bryan Cristante (1-0, 25e). Une joie de courte durée puisque Said Benrahma égalisait dans la foulée (1-1, 26e).

Quelques minutes plus tard, Matias Soule redonnait finalement l’avantage à la Roma (2-1, 32e) mais la formation saoudienne n’abdiquait pas et Faris Abdi remettait, à nouveau, les deux équipes à hauteur (2-2, 38e). En seconde période, le tableau d’affichage n’évoluait plus et les deux clubs se quittaient finalement dos à dos (2-2).

Pub. le - MAJ le
Matchs Amicaux
Roma
NEOM

Matchs Amicaux
Roma Logo AS Rome
NEOM Logo NEOM
