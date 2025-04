Caen : Kylian Mbappé prend très cher

L’histoire de Kylian Mbappé à Caen commence à reculons, et c’est un euphémisme. L’été dernier, la star française s’offrait le SMC via son fonds d’investissement Coalition Capital, avec des rêves pleins la tête et l’ambition de sortir le club de la galère. Sept mois se sont écoulés, et Caen se retrouve aujourd’hui dans une situation bien plus dramatique qu’avant l’arrivée du champion du monde 2018. Hier suite à sa défaite 3-0 contre Martigues, la formation normande a acté sa relégation en troisième division française, qu’elle n’avait plus connue depuis 41 ans.

Une soirée marquée par les remontrances des supporters à l’égard des joueurs, de la direction, mais aussi de Kylian Mbappé et de son entourage. «direction, joueurs : tous coupables, tous dehors», cinglait une banderole déployée en tribunes, avant l’envahissement de terrain au coup de sifflet final.. Plusieurs figures emblématiques du club ont aussi pris la parole, dont l’ancien entraîneur Patrice Garande (2012-2018), pas tendre avec l’état-major normand.

Des réponses sont attendues

«A un moment donné, on en est là. Parce que quand on ne travaille pas, ou qu’on travaille mal, et qu’on fait croire QUE… bah à l’arrivée, c’est un club qui coule. Et c’est un club qui est d’une importance pour la ville, pour les gens… Ça me tue de voir ce club descendre. Ce n’est pas honteux sportivement, c’est juste honteux dans la manière dont on a conduit la saison, c’est ça qui me met en colère. Moi je ne cherche plus à entraîner, je ne cherche plus rien, mais j’aurais été prêt à aider ce club, ne serait-ce qu’à discuter. Mais ils n’ont même pas cette humilité-là», s’est indigné l’entraîneur de 64 ans. Une pierre dans le jardin de Kylian Mbappé ? Possiblement. D’autres n’ont pas mis de gants au moment d’évoquer l’international français, comme Christophe Vaucelle, président-fondateur du Malherbe Normandy Kop (MNK).

«Le clan Mbappé, arrivé tardivement, a sa part de responsabilité dans cet échec, a-t-il affirmé à l’AFP. Une succession de décisions douteuses ont eu pour conséquence d’aggraver la situation, notamment le limogeage de l’ex-entraîneur Nicolas Seube cet hiver, alors que le club était virtuellement barragiste. L’arrivée tardive de Michel Der Zakarian n’a pas permis d’enrayer la spirale, et le club n’a jamais cessé de s’enfoncer, jusqu’à cette issue malheureuse.» Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans du SMC ont aussi exprimé leur indignation et leur colère à l’égard du Madrilène, qui vient décidément de vivre une semaine pénible à travers ses casquettes de joueurs et d’actionnaire. Il va vite devoir se remettre la tête à l’endroit.