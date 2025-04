Relégation, Kylian Mbappé conspué, envahissement de terrain… la soirée cataclysmique du SM Caen

La soirée aura été catastrophique jusqu’au bout à Michel d’Ornano. Le SM Caen, club dont Kylian Mbappé est l’actionnaire majoritaire depuis l’été dernier, s’est incliné contre Martigues ce vendredi. Une vingtième défaite cette saison après cette terrible prestation, synonyme de relégation officielle en National 1. Rapidement mené de deux buts en moins de 20 minutes, Malherbe s’est ensuite complètement écroulé en seconde période, validant leur descente sur un terrible 3-0 encaissé.

La suite après cette publicité

Mais dès le coup d’envoi, le public caennais avait déjà tiré un trait sur cette très longue saison. Avec 21 points pris en 31 journées et deux coachs licenciés en une seule saison, le SMC n’a jamais réussi à se relever sous les yeux des supporters sans voix, qui se sont exprimés au travers de plusieurs banderoles cinglantes : «direction, joueurs : tous coupables, tous dehors», «Malherbe c’est nous, les merdes c’est vous», pouvait-on lire dans les parcages tout au long de la partie.

Une fin de soirée cauchemardesque

Et au sortir de cette terrible prestation contre un concurrent direct au maintien, plusieurs dizaines de supporters sont descendus sur la pelouse pour montrer leur mécontentement et certains ont même eu une discussion musclée avec quelques joueurs, dont le gardien Anthony Mandréa. Les joueurs ont ensuite été escortés vers le tunnel par la sécurité et sont restés longuement dans le vestiaire, sans vouloir prendre la parole au micro du diffuseur.

La suite après cette publicité

«La performance de ce soir est à l’image de ce qu’on fait défensivement actuellement. Prendre trois buts, un corner et deux centres. Nous, je ne sais pas combien de centres, on a mis, il n’y a pas un ballon qui est arrivé sur un partenaire. C’est une grosse déception de ma part. Je ne connaissais pas le club, je venais jouer ici en tant qu’adversaire. Et quand je vois les infrastructures qu’il y a, le club que c’est, le public qu’il y a, le stade qu’il y a… c’est dommage de se retrouver en National aujourd’hui (…) Il y a toujours des choses à changer. Il y a des erreurs de tous les côtés. Après, au niveau des résultats, ce sont le staff et les joueurs qui sont sur le terrain», a finalement réagi Michel Der Zakarian, en conférence de presse. Caen n’évoluera donc pas dans l’une des deux premières divisions la saison prochaine pour la première fois depuis 1984, soit plus de 40 ans. Les trois dernières journées risquent donc d’être très longues.