Ligue 2 : le SM Caen de Kylian Mbappé relégué en National 1

La semaine de Kylian Mbappé est assez amère. Éliminé mercredi dès les quarts de finale de la Ligue des champions, et sorti sur blessure après une entorse à la cheville, l’attaquant du Real Madrid vient de vivre une nouvelle désillusion ce vendredi. Car le SM Caen, club dont il est l’actionnaire majoritaire depuis l’été dernier, vient de s’incliner contre Martigues, au Stade Michel d’Ornano, ce vendredi. Une vingtième défaite cette saison, synonyme de relégation officielle en National 1.

«Depuis que je suis arrivé, on est dos au mur. Pour l’instant, on n’a pas su redresser la barre. Il faut qu’on soit léger dans les têtes. À nous de montrer un visage positif et efficace», expliquait pourtant Michel Der Zakarian avant la rencontre. Pourtant, Malherbe n’aura pas existé et a lourdement chuté contre un concurrent au maintien, en étant rapidement mené de deux buts en moins de 20 minutes, avant de s’écrouler complètement en seconde période, validant leur descente sur un terrible 3-0 encaissé et accompagné de plusieurs banderoles contre la direction.

Le SM Caen aura vécu une saison horrible

Mais la saison aura surtout été très compliquée pour les Normands. En rachetant le club de Caen via Coalition Capital à l’été 2024, Kylian Mbappé et son fond d’investissement étaient censés propulser le SM Caen dans une nouvelle dimension, tant sur le plan sportif que médiatique. Pourtant, très vite, des tensions ont émergé en interne, entre exigences jugées démesurées et une intégration plus compliquée que prévu dans une équipe habituée à des profils moins médiatiques. Ce qui avait été dénoncé publiquement par le vestiaire.

Au fil de la saison, Mbappé et son entourage ont cristallisé les critiques à Caen, jugé trop envahissants et autoritaires dans la gestion du club. Après le licenciement de Nicolas Seube en fin d’année 2024, Bruno Baltazar n’était resté que 51 jours et n’a pu éviter une terrible série de défaites aux Normands, laissant le club bon dernier de Ligue 2. Arrivé le 18 février, Michel Der Zakarian n’a pu sauver le navire et condamne donc Malherbe à une triste descente, avec 21 points pris en 31 journées. Une première depuis 41 ans.