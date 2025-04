L2 : Martigues envoie Caen en N1, Dunkerque se rapproche des play-offs, Guingamp s’écroule

Avant les résultats du trio de tête, la 31e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir et a déjà été décisive. Car l’information de la soirée reste cette terrible défaite du SM Caen à Michel d’Ornano contre Martiges (0-3). Une gifle subie qui condamne les Normands à une descente en N1 après cette prestation, qui permet, dans le même temps, à Martigues d’accrocher une place de barragiste. Car Clermont s’est aussi incliné 2-0 sur sa pelouse contre Troyes (13e) et reste 17e, à trois points de Martigues.

Plus haut dans le classement, Laval (6e) a renoué avec le succès et s’est imposé contre Rodez (2-1). 14e, le RAF n’est pas encore maintenu et jouera gros contre le Paris FC la semaine prochaine. Mais ce succès permet ainsi aux Tango de revenir au 6e rang et à deux points de Guingamp. Les Bretons n’ont pas profité de l’occasion pour battre Amiens et s’inclinaient 2-3. Leur place en play-offs est donc en danger. À l’inverse de Dunkerque, qui a battu 2-0 Grenoble (9e) et reste 4e, avec 8 points d’avance sur Laval. Enfin, Ajaccio (11e) et Pau (12e) se sont neutralisés sur le score de 1-1.