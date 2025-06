La folle anecdote de Florian Thauvin sur la naissance de son enfant

Joueur de l’Udinese, l’ailier international français et champion du monde 2018 Florian Thauvin continue sa carrière en Italie. Désormais âgé de 32 ans, il a disputé 26 matches la saison dernière pour 9 buts et 5 passes décisives. Un nouvel exercice de qualité pour celui qui s’est bien relancé en Serie A. Dans un entretien pour L’Équipe, il est revenu sur diverses anecdotes dont la naissance de son fils Alessio.

«Pour Alessio, notre aîné, ma femme est entrée à l’hôpital à Monaco le 5 février 2020, à 10 heures. Moi, super content : "Il va naître le même jour que Cristiano Ronaldo et Neymar !" Mais c’est le premier, ça prend du temps. Elle est entrée en salle d’accouchement à 23 heures. Je mettais la pression à tout le monde pour que ça se fasse avant minuit. Le personnel médical savait pourquoi. On a rigolé. J’encourageais Charlotte. Et il est arrivé à 23h53», a-t-il déclaré. Un joli clin d’oeil à deux joueurs de légendes et Florian Thauvin espère que ça permettra à son fils de suivre leur pas et qu’il devienne professionnel un jour comme son père s’il en a la possibilité : «vu qu’il est né ce jour-là, j’ai la conviction et l’espoir qu’il sera un phénomène comme eux. J’aimerais qu’il fasse mieux que moi.»