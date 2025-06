Laurent Blanc est sous le charme de Karim Benzema

Vainqueur du doublé coupe-championnat en Arabie saoudite avec Al-Ittihiad, Laurent Blanc a parfaitement réussi sa première saison aux commandes du club de Karim Benzema. Interrogé par Le Parisien sur ses retrouvailles avec le buteur français (qu’il avait eu sous ses ordres en équipe de France, ndlr), le Cévenol n’a pas tari d’éloges envers l’ancien joueur du Real Madrid.

«Il est resté intact. Fabuleux. Il a des appuis exceptionnels. Même à son âge, il conserve une forme de vivacité rare. Il est technique, intelligent, il sent les déplacements. Mais ce qui frappe, c’est sa vivacité dans le geste. Elle est toujours là. Je dirais même qu’il s’est bonifié, avec la maturité. (…) J’ai toujours aimé ce garçon. Je l’appréciais déjà en sélection, même si on ne se connaissait pas très bien. Mais on avait eu l’occasion d’échanger, et j’avais senti qu’on était sur la même longueur d’onde. Cette saison, on a pu travailler ensemble pendant un an, et on est toujours en phase. C’est un passionné de football. Et soyons honnêtes : s’il n’avait pas été à Al-Ittihad, je ne serais probablement pas là. C’est une petite dédicace que je lui fais», a-t-il confié.