Inter Milan : Valentín Carboni envoyé vers un concurrent

Valentín Carboni ne devrait pas s’éterniser du côté de l’Inter Milan. Revenu en Italie en février dernier après la fin anticipée de son prêt à l’OM, l’Argentin ne devrait cependant pas quitter la Serie A. D’après les informations de Sky Sports, le Genoa suit de près le milieu de terrain, dans l’optique d’un renfort offensif. Révélation du Mondial U20 en 2023, le gaucher pourrait faire l’objet d’un prêt si le club milanais donne son feu vert à l’issue du Mondial des Clubs.

Le club coaché par Patrick Vieira se tient prêt à saisir cette opportunité, et à se positionner en cas d’ouverture. Déjà expérimenté en Serie A malgré son jeune âge, Carboni serait considéré comme un profil idéal pour apporter de la créativité et de la fraîcheur au sein de l’effectif génois. Pour rappel, il avait été victime d’une rupture du ligament croisé en octobre lors de son prêt à l’OM. Il a repris la compétition lors de ce Mondial des Clubs (3 apparitions, 1 but).