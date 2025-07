Javier Tebas défonce la Coupe du Monde des Clubs

La première édition du nouveau format de la Coupe du Monde des Clubs se poursuit actuellement aux États-Unis, au stade des demi-finales, avec le Real Madrid, le PSG, Chelsea et Fluminense parmi les quatre prétendants au titre. Un tournoi apprécié par certains, mais qui a suscité l’indignation dans le monde du football pour diverses raisons, comme le président de la Liga, Javier Tebas, qui n’a pas épargné le nouveau format mis en place par la FIFA.

«C’est un fiasco total. Les joueurs et les ligues s’y opposent. Les calendriers sont bouleversés et l’écosystème du football professionnel est gravement endommagé. Pour ne rien arranger, les prix des billets s’effondrent pour "remplir" les stades, tandis que des problèmes fiscaux se posent tant pour les joueurs que pour les organisations. Peut-on faire pire ? Et pourtant, certains continuent en disant que c’est un succès retentissant et que c’est l’avenir du football. Que Dieu nous préserve de ces illuminés, s’il vous plaît !», a-t-il lâché sur son compte personnel.