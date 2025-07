Galatasaray lâche une offre de 55 M€ pour garder Victor Osimhen

Prêté par Naples à Galatasaray, Victor Osimhen (26 ans) a réalisé une saison folle sur le plan statistique avec 37 buts et six passes décisives délivrées en 41 apparitions, toutes compétitions confondues. Le président de Galatasaray a confirmé que le club souhaitait le conserver après sa belle saison et avait même la main sur le dossier Osimhen : «Chaque jour qui passe augmente les chances qu’Osimhen reste à Galatasaray. C’est un processus de longue haleine, nous y travaillons.»

La suite après cette publicité

Et la situation est en train d’évoluer. Ces dernières heures, Galatasaray a présenté une offre officielle à Naples pour Victor Osimhen : 50 millions € + 5 millions de bonus, comme l’explique le journaliste spécialisé Matteo Moretto. Mais les Partenopei ont d’ores et déjà refusé la demande et demandent le montant de sa clause libératoire, à hauteur de 75 M€ €. De son côté, l’attaquant nigérian a déjà dit oui à un éventuel retour en Turquie, alors qu’il a refusé une offre d’Al-Hilal, comme nous l’avions révélé.