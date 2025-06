Victor Osimhen a rejeté l’offre XXL d’Al-Hilal !

C’est un dossier qui revient depuis 2 ans maintenant sur le marché des transferts. Après avoir roulé sur la Serie A avec le Napoli, Victor Osimhen espérait quitter l’Italie pour un nouveau défi. Mais avec un président comme Aurelio De Laurentiis, difficile de vivre un mercato paisible et il était finalement resté une saison de plus en Italie. Cette saison, indésirable, il avait été prêté à Galatasaray pour ne pas perdre de sa valeur. Et son prêt a été plutôt très réussi.

La suite après cette publicité

Auteur de 37 buts et 8 passes décisives en 41 matches cette saison, l’attaquant nigérian a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son sens du but. De quoi lui promettre un nouvel été très agité. Malgré des exigences salariales très élevées, le joueur continue ainsi d’être largement convoité sur la planète football, et notamment du côté de l’Arabie saoudite où Al-Hilal s’est montré très intéressé au cours des dernières semaines.

La suite après cette publicité

Osimhen veut prendre son temps

Le club saoudien, qui a manqué sa saison avec la perte du titre au profit d’Al-Ittihad, souhaitait logiquement frapper fort. Dans ce sens, le club a d’abord recruté Simone Inzaghi au poste d’entraîneur. Et l’ancien coach de l’Inter Milan a fait de Osimhen sa priorité offensive. Pour preuve, Al-Hilal avait fait une offre salariale de 120 millions d’euros sur 3 ans. Cette dernière était assez impressionnante mais n’aura finalement pas convaincu le joueur.

Selon nos dernières informations, le droitier d’1m86 a, en effet, décidé de repousser l’offre d’Al-Hilal et souhaite, aujourd’hui, prendre son temps avant de choisir son futur club. De son côté et comme nous vous le révélions dernièrement, Galatasaray n’a pas dit son dernier mot. Le club turc souhaite vivement conserver l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe et a proposé 26 millions d’euros de salaire par an. Reste désormais à savoir quel choix fera l’ancien Lillois.