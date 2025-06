Dusan Vlahovic déclare la guerre à la Juventus !

Un dossier de schizophrène que celui de Dusan Vlahovic à la Juventus. Alors que l’arrivée potentielle d’Antonio Conte sur le banc turinois compliqué l’avenir du buteur de 25 ans, le technicien italien est finalement resté du côté du Napoli. Confirmé dans ses fonctions, Igor Tudor croit davantage en Dusan Vlahovic et le maintient en concurrence avec Randal Kolo Muani. Si on pouvait s’attendre à une situation calme pour cet été, cela ne sera pas le cas, bien au contraire.

La suite après cette publicité

Alors que son salaire important de 12 millions d’euros pèse sur les finances du club et dure encore jusqu’en juin 2026, la Juventus veut le prolonger à un montant inférieur. Le joueur ne compte pas accepter selon la Gazzetta dello Sport. Le média aux pages roses précise d’ailleurs que le joueur compte aller au terme de son contrat afin de profiter de son statut d’agent libre dans un an pour pouvoir conserver les mêmes émoluments dans son prochain club.

La suite après cette publicité

Vlahovic empêche une arrivée de David

Une situation qui ne convient absolument pas à la Juventus qui espère le prolonger, mais préfère le vendre cet été et obtenir une certaine compensation financière pour retomber sur ses pattes. Néanmoins cela n’en prend pas le chemin puisque les tensions sont tendues entre le joueur et son club. L’ancien de la Fiorentina aurait même confié à ses proches sa volonté de rester à tout prix l’année prochaine du côté de Turin et a admis avoir rejeté une approche de Fenerbahçe.

Celui qui compte 17 buts et 5 offrandes en 44 rencontres cette saison est même prêt à rester sur le banc, voire en tribunes plutôt que de s’asseoir sur ses exigences financières. La Juventus de son côté a identifié un remplaçant avec le désormais ancien Lillois Jonathan David qui est libre de tout contrat. Cependant, le dossier ne pourra pas être bloqué pour des raisons financières tant que la Juventus aura le salaire imposant de Dusan Vlahovic pour perturber ses plans.