La Juventus est claire pour Randal Kolo Muani

Tous les jours ou presque, la presse italienne publie des articles sur Randal Kolo Muani. Un retour en prêt, un transfert définitif, un départ ailleurs, tout y passe. Ce jeudi, Damien Comolli, le directeur général de la Vieille Dame, a fait un point sur le sujet dans plusieurs médias italiens.

« Vlahovic peut partir en cas de bonne offre, nous sommes d’accord. Kolo Muani veut revenir et jouer pour nous, nous y travaillons. Nous ne sommes pas inquiets pour (Jonathan) David et Vlahovic, nous verrons.» Les négociations sont donc toujours en cours entre la Juve et Paris concernant RKM.