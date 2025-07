Tottenham relance le dossier Randal Kolo Muani !

L’avenir de Randal Kolo Muani affole chaque jour la presse italienne. Celle-ci ne fait finalement que relayer l’envie de la Juventus Turin de conserver le joueur français, prêté par le Paris Saint-Germain lors de la deuxième partie de saison dernière. Très bien intégré chez la Vielle Dame et vite décisif, l’ancien Nantais a séduit son environnement et même l’entraîneur qui a succédé à Thiago Motta, Igor Tudor.

La suite après cette publicité

Du côté de la Juventus, tout le monde est aligné pour le conserver, mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé avec le PSG, qui souhaite un transfert immédiat, alors que le club turinois essaie principalement de trouver une formule avec un prêt avec obligation d’achat. Il n’y a pas non plus d’accord avec le joueur même si les discussions sont positives. Comme la Vieille Dame patine, alors les autres courtisans s’infiltrent, et ils sont sérieux.

La suite après cette publicité

Tottenham veut profiter de l’occasion

Déjà très intéressé l’an dernier, Tottenham est particulièrement chaud sur le dossier. Les Spurs souhaitent encore se renforcer offensivement et ont coché le nom de Kolo Muani. Surtout, ils sont eux en mesure de proposer un transfert sec au PSG. Une aubaine pour le club parisien. Mais ce n’est pas tout.

Comme révélé par nos soins il y a quelques semaines, d’autres clubs anglais d’envergure sont également sur le coup. On trouve Manchester United et Newcastle, deux équipes qui recherchent un nouveau buteur capable de s’imposer sur la durée. La Juventus Turin, qui peine à dégraisser et donc à récupérer des liquidités, a donc de quoi se méfier au regard du prestige des autres courtisans de Kolo Muani.