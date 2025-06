Juventus : volte-face totale dans le dossier Dusan Vlahovic !

Un refus et c’est tout un monde qui change. En choisissant de finalement rester au Napoli et en rejetant donc l’approche de son club de cœur, la Juventus Turin, Antonio Conte a probablement bouleversé l’avenir de Dusan Vlahovic, l’un des dossiers les plus chaotiques de ces dernières années. Rapide retour en arrière : acheté une fortune par la Vieille Dame lors du mercato hivernal 2022 (83,5 M€), l’attaquant serbe devait incarner la menace offensive principale pour les années à venir. Il ne l’a fait que par intermittence, perdant par moments sa place de titulaire.

En parallèle, les négociations pour une prolongation de contrat, l’actuel s’achevant en juin 2026, ont traîné en longueur, pourrissant au passage la situation sportive du joueur. Il y a quelques semaines encore, la stratégie était claire : Vlahovic sera vendu au plus offrant cet été, et cela financera le transfert de Randal Kolo Muani, dont les premiers pas étaient prometteurs. Mais tout a été remis à plat avec l’arrivée d’Igor Tudor, fan déclaré de l’attaquant serbe, qui l’a donc remis sur le terrain. Pour mieux le vendre cet été, se disait-on alors.

Tout change à nouveau

Sauf que le refus d’Antonio Conte de revenir s’asseoir sur le banc de la Juve a conduit les dirigeants piémontais, dont le Français Damien Comolli, à prolonger le séjour d’Igor Tudor, maintenu et probablement prolongé jusqu’en 2027. Et pour Tudor, son attaquant titulaire se nomme Dusan Vlahovic. Dès lors, il faut reprendre les négociations quant au contrat. Car c’est désormais là le nœud du problème. Si en 2022, la Juve était prête à dépenser des sommes folles, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et le salaire négocié à l’époque est aujourd’hui hors budget.

Vlahovic voyait ainsi son salaire augmenter, pour sa dernière année de contrat, à 12 M€ annuel, contre 10,5 M€ cette dernière saison. Pour vous donner un état de la grille salariale du club turinois, Vlahovic gagne au moins le double de n’importe quel coéquipier. Ce qui explique la volonté des dirigeants, qui n’ont pas encore repris contact avec l’agent du Serbe, de baisser ses émoluments. La Coupe du Monde des Clubs donnera un premier aperçu de l’état d’esprit de Vlahovic, couvé par Tudor. Un rebondissement n’est plus à exclure, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Randal Kolo Muani.