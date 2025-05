Juventus : Manchester City tient un accord verbal avec Nicolò Savona !

Manchester City traverse une saison 2024-2025 particulièrement difficile sous la direction de Pep Guardiola, marquée par une série de contre-performances inédites depuis son arrivée en 2016. Le club a connu une période noire avec jusqu’à neuf défaites en douze rencontres toutes compétitions confondues, une élimination précoce en Ligue des champions face au Real Madrid, et une lutte acharnée pour une place en Ligue des champions via la Premier League. Les blessures de joueurs clés comme Rodri, Kevin De Bruyne et Kyle Walker ont fragilisé l’équipe, tandis que des cadres comme Ederson et Bernardo Silva affichent un niveau en deçà de leurs standards habituels. Guardiola lui-même a reconnu que cette saison est la plus éprouvante de sa carrière, soulignant la difficulté de maintenir l’excellence après des années de succès. Face à cette situation, une refonte majeure de l’effectif est envisagée pour l’été 2025, orchestrée par le nouveau directeur sportif Hugo Viana.

Le départ de Kyle Walker en prêt à l’AC Milan semble marquer la fin de son aventure chez les Cityzens. Kevin De Bruyne, dont le contrat expire en juin 2025, attire l’intérêt de clubs comme Naples et Neom en Arabie saoudite, alors que son départ du club a déjà été officialisé. Le gardien Ederson, également sur le départ avec des clubs saoudiens à ses trousses, pourrait être remplacé - le club explorant déjà des pistes pour renforcer ce poste notamment Vanja Milinković-Savić, Michele Di Gregorio, mais surtout Diogo Costa, comme nous vous le révélions en exclusivité. D’autres joueurs comme Bernardo Silva, John Stones et Jack Grealish sont également concernés par cette vague de départs. Cette transition vise à injecter du sang neuf dans l’équipe et à ouvrir un nouveau chapitre pour Manchester City.

Un accord avec Savona mais…

Si plusieurs chantiers semblent se lancer à plusieurs postes, l’arrière droit apparaît comme l’un des plus importants pour Manchester City. En effet, malgré l’émergence de Rico Lewis, les dirigeants sont bien déterminés à accueillir de nouvelles pépites à ce poste afin de renforcer le côté droit du système de Pep Guardiola. Selon nos informations, la direction mancunienne possède un accord verbal avec le jeune arrière droit italien, Nicolò Savona (22 ans), qui évolue à la Juventus. Formé dans les écoles bianconere, le numéro 37 du club piémontais réalise une formidable saison sur le plan individuel, au point d’avoir été convoqué par Luciano Spalletti en sélection nationale, lors de la trêve internationale de novembre. Né à Aoste, Savona partageait son temps entre le football et le ski dès son plus jeune âge, avant de rejoindre le centre de formation de la Juventus à l’âge de 8 ans. Il a continué sa formation avec la Juventus Next Gen, en impressionnant tellement que Thiago Motta a été suffisamment convaincu pour lui donner une chance en Serie A. Cette saison, il a disputé 26 matches (dont 17 en tant que titulaire), a marqué deux buts et a délivré 1 passe décisive avec les Bianconeri.

D’après nos indiscrétions, Manchester City continuerait de discuter avec l’entourage du joueur afin de tomber d’accord sur les termes du contrat. Le joueur de 22 ans, qui figure sur la liste des profils recherchés par les Cityzens, est motivé à l’idée de rejoindre les travées de l’Etihad Stadium. Néanmoins, selon nos informations, le latéral droit brésilien, Wesley (21 ans), est toujours le choix préférentiel des dirigeants de City. Il a déjà donné son aval pour rejoindre Manchester City, mais les négociations avec Flamengo, dans le cadre de son transfert, ne sont pas encore bouclées. De plus, le deuxième choix des Cityzens se nomme Tino Livramento (22 ans) de Newcastle. Dans ce dossier, la principale discorde réside sur le montant que les dirigeants des Magpies seraient susceptibles d’exiger pour céder leur latéral droit anglais. Cet effet domino concernant Wesley et Livramento a donc poussé Manchester City à jeter son dévolu sur Nicolò Savona, jeune talent italien qui continue d’émerger en Italie. Affaire à suivre.