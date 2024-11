Italie : Nicolò Savona et Pietro Comuzzo, les deux nouvelles trouvailles de Luciano Spalletti

Après une première trêve internationale parfaite avec deux victoires en deux matchs dont cette leçon footballistique infligée à l’Équipe de France au Parc des Princes (1-3) en septembre dernier, l’Italie de Luciano Spalletti avait réussi, en octobre, à enchaîner un solide match nul à dix contre onze face à la Belgique (2-2) et un succès en toute tranquillité contre Israël (4-1). Place désormais aux deux ultimes journées du groupe 2 de la Ligue A avec le déplacement à Bruxelles pour y défier les Diables Rouges puis la réception des Bleus à San Siro. Toujours invaincue et en tête de sa poule, la Squadra Azzurra continue sa cure de jouvence et sa reconstruction, après un 8e de finale frustrant face à la Suisse à l’Euro 2024. Pour se qualifier mathématiquement pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, la Nazionale n’a besoin que d’un petit point sur les deux rencontres prévues durant cette trêve internationale. Si à l’Euro 2024, les Azzurri constituaient déjà la 6ème sélection nationale la plus jeune de la compétition avec une moyenne de 26,5 ans, cette moyenne d’âge a encore baissé et est descendue à 24,3 ans pour ce rassemblement. Un groupe plutôt complet, dynamique et motivé qui ne compte qu’un seul trentenaire (Giovanni Di Lorenzo, 31 ans) et seulement six autres joueurs qui ont d’ores et déjà soufflé plus de 25 bougies. Un projet de rajeunissement assumé par Spalletti depuis la fin de l’Euro puisqu’il avait déjà appelé Samuele Ricci, Caleb Okoli ou encore Daniel Maldini lors des précédentes trêves.

La suite après cette publicité

«Je suis très confiant, le football italien fait jouer de plus en plus de jeunes. Le niveau très compétitif du championnat aide l’équipe nationale en ce moment. Cela offre des débouchés pour notre avenir, il faut poursuivre dans cette direction». C’est en ce sens que Luciano Spalletti a décidé d’appeler, dans cette trêve internationale, Nicolò Savona (21 ans) et Pietro Comuzzo (19 ans). Né à San Daniele del Friuli, dans la province d’Udine, et après avoir évolué à l’Udinese et à Pordenone, Comuzzo a rejoint le secteur des jeunes de la Fiorentina en 2018 avant de faire partie de l’équipe première de la Viola. En octobre 2023, sous la direction de Vincenzo Italiano, il a fait ses débuts en Serie A et en Conference League. Au début de la saison 2024/25, Raffaele Palladino a décidé de le nommer titulaire, un choix qui s’est avéré payant jusqu’à présent. Né à Aoste, Savona partageait son temps entre le football et le ski dès son plus jeune âge, avant de rejoindre le centre de formation de la Juventus à l’âge de huit ans. Il a continué sa formation avec la Juventus Next Gen, en impressionnant tellement que Thiago Motta a été suffisamment convaincu pour lui donner une chance en Serie A. Cette saison, il a disputé onze matches (dont sept en tant que titulaire) et a marqué deux buts avec les Bianconeri. Ses performances lui ont valu d’être appelé en équipe nationale, aux côtés de ses coéquipiers en club et défenseurs Federico Gatti et Andrea Cambiaso. Un défenseur qui a connu beaucoup de succès à la Juventus et en équipe nationale est Giorgio Chiellini, qui a donné ses conseils à Savona.

Place à l’avenir en Nazionale

Les propos de Luciano Spalletti suggèrent que Savona pourrait être utilisé comme défenseur central droit dans le système 3-4-2-1 italien, ou comme latéral droit (qui est le rôle qu’occupe habituellement Cambiaso). Mais dans tous les cas, il est peu probable qu’il soit titulaire, surtout avec deux grands matchs qui attendent les Azzurri : «J’ai appelé Savona parce que je suis curieux de le connaître. C’est un joueur émergent et un titulaire régulier de la Juventus. Il peut également jouer en tant que joueur de deuxième choix ou en alternance avec Di Lorenzo», a-t-il déclaré, plaçant ainsi beaucoup d’espoir en son jeune joueur. Le natif d’Aoste a aussi été dans le sens de son entraîneur : «Jouer différents rôles est très important aujourd’hui. Mes caractéristiques sont de pousser et de défendre, mais l’année dernière, j’ai principalement joué comme troisième défensif. Je peux jouer les deux rôles et je pense que c’est quelque chose à mon avantage. Pour moi, c’est la première fois ici, il y a un groupe sympa et c’est une sensation agréable. Spalletti m’a très bien accueilli et je l’ai remercié», a expliqué le jeune joueur de la Juventus. Mais Nicolò Savona n’est pas la seule pépite italienne qui va être lancée dans le grain bain dans ces deux prochaines semaines, car Luciano Spalletti est déterminé à développer une base jeune avec un objectif clair : ramener l’Italie à la Coupe du Monde après les faux pas traumatisants de la Russie 2018 et du Qatar 2022.

La suite après cette publicité

Auteur d’un début de saison très intéressant, le jeune Pietro Comuzzo de la Fiorentina s’est également vu récompensé avec cette convocation pour les deux rencontres à venir : «Quand un enfant commence à jouer au football et voit l’équipe nationale à la télévision, c’est son rêve, être avec eux. Franchir ces portes est le plus grand rêve que je puisse réaliser. Je suis venu ici plusieurs fois, mais arriver ici pour répondre à la convocation de l’équipe nationale senior est une émotion bien plus grande. J’ai salué Spalletti et je l’ai remercié. Ce groupe est fantastique, un groupe de jeunes les gens : nous ferons de notre mieux pour tout faire bien. Je me sens plus à l’aise dans le marquage, dans les duels. C’est ce qui m’excite le plus. Je ne veux pas me limiter, je veux devenir concret et m’améliorer d’un point de vue technique et en phase de construction. J’apprends de joueurs comme Bastoni et Calafiori : je veux devenir un défenseur complet, en essayant de limiter mes plus grandes faiblesses», a déclaré celui qui est originaire de Frioul. Déjà plus connu et implanté dans les hautes sphères du football, le milieu de terrain, Nicolò Rovella (22 ans), a aussi fêté sa première convocation logique après le début de saison fantastique de la Lazio en grande partie expliqué par le niveau affiché par le natif de Segrate.