OM - Valence : les compositions officielles

Nouveau match amical de préparation pour l’Olympique de Marseille, les Olympiens affrontent Valence. Victorieux et sérieux il y a quelques jours face à Gérone (2-0), les Marseillais entendent poursuivre leur montée en puissance. En face, Valence est pour le moment dans le dur, en recherche de confiance, deux matchs amicaux et toujours aucun succès. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Roberto De Zerbi opte pour un 4-3-3. Rulli dans la cage, Medina et Murillo latéraux, Egan-Riley et Balerdi dans l’axe. Un milieu à trois avec Angel Gomes, Hojbjerg et Rabiot. Enfin en attaque, Greenwood et Rowe autour de Gouiri.

Les compositions

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Medina- Gomes, Hojbjerg, Rabiot - Greenwood, Gouiri, Rowe

Valence : Agirrezabala - Foulquier, Tarrega, Cömert, Gaya - Pepelu, Guerra, Lopez, Rioja, Raba - Duro