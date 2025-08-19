Affaire Rabiot : l’OM va bientôt communiquer

C’est la bombe du jour en France. Suspendu par l’Olympique de Marseille après son altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot ne devrait plus rejouer avec les Phocéens. RTL a en effet révélé que Roberto De Zerbi souhaitait se séparer du milieu de terrain français.

L’Équipe ajoute que la décision ne vient pas seulement du coach italien, mais de toute la direction, Pablo Longoria et Medhi Benatia compris. Le média précise d’ailleurs que l’OM, qui a confirmé au journal que Rabiot a bien été mis sur la liste des transferts, devrait communiquer rapidement à ce sujet.