Brésil : Neymar présélectionné par Carlo Ancelotti

Par Jordan Pardon
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp

En vue des deux prochaines rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2026 du Brésil face au Chili, le 5 septembre, puis la Bolivie, le 10, Carlo Ancelotti annoncera sa liste de joueurs retenus ce lundi. Globo Esporte a pu prendre connaissance de certains noms présélectionnés, et Neymar fait partie de la liste.

Même si Santos joue aujourd’hui le maintien en Serie A brésilienne, l’ancien joueur du Barça et du PSG retrouve enfin de la continuité, lui qui vient d’enchaîner sept matchs de suite dans leur intégralité. Selon le média brésilien, Rodrygo est également pré-convoqué, comme Eder Militão, Samuel Lino, Alex Telles ou encore l’ancien Lyonnais et Monégasque Jean Lucas.

Pub. le - MAJ le
