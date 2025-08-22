Série A
Santos annonce son nouvel entraîneur
Après avoir viré Cléber Xavier sur le champ suite à l’humiliation subie face au Vasco da Gama (0)6), Santos se cherchait un nouveau coach. Le nom de Jorge Sampaoli a été cité, mais l’Argentin réclamait trop de recrues coûteuses. Au final, c’est l’Argentin Juan Pablo Vojvoda qui a été choisi. Ce dernier a été l’entraîneur de Fortaleza de 2021 à juillet 2025.
O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador da equipe de futebol profissional. Em acordo firmado nesta sexta-feira (22), o técnico chega ao Peixão com contrato até o fim de 2026.
« Le Santos Futebol Clube a conclu un accord avec Juan Pablo Vojvoda pour qu’il devienne le nouvel entraîneur de l’équipe professionnelle de football. Dans le cadre d’un accord signé vendredi 22, l’entraîneur rejoint le Peixão avec un contrat jusqu’à fin 2026 », peut-on lire sur le communiqué publié par le club.
