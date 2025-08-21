Menu Rechercher
Santos renonce à Jorge Sampaoli, qui voulait ramener Cédric Bakambu

Humilié par Vasco da Gama (0-6) le week-end dernier, Santos a décidé de virer sur le champ son entraîneur, Cléber Xavier. Pour le remplacer, le club de Neymar a pensé au célèbre Jorge Sampaoli, qui a entraîné le Peixe entre 2018 et 2019.

Cependant, Globo nous apprend que la direction pauliste a écarté cette piste. La raison est souvent la même avec Sampaoli. Santos n’a pas voulu accepter les nombreuses recrues que l’Argentin réclamait pour prendre les rênes de l’équipe, dont Cédric Bakambu. Limité financièrement, le club brésilien estime qu’il lui est impossible de recruter les joueurs désirés par l’ancien coach éphémère de Rennes.

